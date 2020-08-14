Москва, , 14:27 — REGNUM В России за первое полугодие 2020 года 644 ребенка выпали из окон, сообщила уполномоченный по правам ребенке при президенте Анна Кузнецова со ссылкой на данные МВД.

Открытое окно Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Мы предложили вести эту статистику. Теперь уже официально — 644 ребенка выпали из окон, из них 56 со смертельным исходом», — сказала она на круглом столе, посвященном детской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, чаще всего из окон выпадают дети, оставленные без присмотра в комнате. Они забираются на подоконник и пытаются опереться на москитную сетку или выглянуть в окно. В ведомстве рекомендуют устанавливать механизм, который блокирует открывание окон.

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