Москва, , 09:33 — REGNUM

Незакрепленные москитные сетки на окнах являются частой причиной выпадения детей, сообщает МЧС РФ.

Москитная сетка

Спасатели советуют гражданам не оставлять детей одних в комнате с открытым окном, а также запрещать им играть на подоконнике. Также в МЧС рекомендуют поставить на подоконник цветы или предметы, которые не дадут детям выпасть.

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По статистике, чаще всего из окон выпадают дети, оставленные без присмотра в комнате. Они забираются на подоконник и пытаются опереться на москитную сетку или выглянуть в окно. В ведомстве рекомендуют устанавливать механизм, который блокирует открывание окон, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастные случаи, связанные с падениями детей из окон, происходят во многих регионах России. Зачастую причиной несчастного случая становится москитная сетка.

Так, 6 июля в Югре двухлетний ребенок выпал из окна с седьмого этажа и скончался от полученных травм. Мать ребенка оставила его одного в комнате без присмотра на несколько секунд.

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