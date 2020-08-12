Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Власти США предъявили обвинение мужчине, пострадавшему из-за стрельбы возле Белого дома 11 августа в ходе пресс-конференции главы государства Дональда Трампа. Об этом 12 августа сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

По данным журналистов издания, 51-летнему жителю штата Мэриленд Майрону Берриману предъявлено обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Также сообщается, что в ходе инцидента мужчина сказал, что у него есть оружие, и пошел в сторону сотрудника Секретной службы, сделав затем движение, похожее на то, что он собирается «вытащить некий предмет из одежды», и «принял стойку стрелка».

В результате офицер произвел выстрел в мужчину, после чего и сотрудника Секретной службы, и подозреваемого, направили в медучреждение. При этом оружия на месте происшествия не обнаружили, и в настоящее время подозреваемый находится в больнице с ранением.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп прервал свою пресс-конференцию из-за сообщений о стрельбе возле Белого дома.