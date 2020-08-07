Бейрут, , 12:58 — REGNUM Количество погибших в результате двойного мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, возросло до 154 человек. Об этом 7 августа сообщает телеканал Sky News Arabia.

При этом ранее сообщалось о 149 погибших и 5 тысячах пострадавших из-за взрыва в столице Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что известный голливудский актер Джордж Клуни вместе со своей супругой — британским адвокатом ливанского происхождения Амаль Клуни, направят сумму в размере $100 тыс. ливанским благотворительным организациям после взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута.

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