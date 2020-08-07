Лос-Анджелес, США, , 11:01 — REGNUM Известный голливудский актер Джордж Клуни вместе со своей супругой — британским адвокатом ливанского происхождения Амаль Клуни, направят сумму в размере $100 тыс. ливанским благотворительным организациям после взрыва, который 4 августа произошел в порту Бейрута. Об этом 7 августа сообщается в заявлении семейной пары, обнародованном журналом Variety.

«Мы пожертвуем $100 тыс. трем организациям, которые оказывают необходимую помощь на земле, — Ливанскому Красному Кресту, Impact Lebanon и Baytna Batak», — говорится в заявлении.

Также чета Клуни указывает, что очень сильно переживает за жителей столицы Ливана, из-за разрушений, произошедших в результате взрыва, и выражает надежду на то, что другие также помогут данной стране по мере своих возможностей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что срочную гуманитарную помощь в связи с мощным взрывом в Бейруте, который произошел в городском порту 4 августа, направили по указанию короля Марокко Мухаммеда VI власти данной страны.

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