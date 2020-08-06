Казань, , 12:56 — REGNUM В Татарию доставили 55 пассажиров с теплохода «Александр Суворов», на котором была выявлена вспышка коронавируса. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

В настоящее время туристы находятся на самоизоляции по месту жительства, добавила представитель Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что трансфером из Нижнего Новгорода в Казань доставили семерых жителей республики. На сегодняшний день, в регион прибыло 55 человек, которые путешествовали на данном теплоходе, заявила Авдонина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экипаж теплохода «Александр Суворов» мог заразиться коронавирусом от пассажира одного из предыдущих рейсов. Дезинфекция судна и изоляция команды проводится в порту приписки — в Нижнем Новгороде. Пассажиры за счет компании были отправлены в свои регионы.

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