Нижний Новгород, , 15:14 — REGNUM Экипаж теплохода «Александр Суворов» мог заразиться коронавирусом от пассажира одного из предыдущих рейсов. Об этом сообщает компания «ВодоходЪ» на своей странице в социальных сетях.

«Была получена информация от Роспотребнадзора города Казани, что у одного из пассажиров, ранее отдыхавшего на теплоходе «Александр Суворов», выявлена коронавирусная инфекция. В соответствии с разработанным планом мероприятий COVID-19 на теплоходе в ближайшем порту по маршруту сотрудниками Роспотребнадзора было проведено тестирование членов экипажа. В результате тестирования было получено несколько положительных результатов, после чего данные члены экипажи были сразу изолированы», — отметили в компании.

Уточняется, что дезинфекция судна и изоляция команды проводится в порту приписки — в Нижнем Новгороде. Пассажиры за счет компании были отправлены в свои регионы.

На теплоходе произведена дезинфекция всех помещений, системы вентиляции и кондиционирования. Судно укомплектовано резервным экипажем, который прошел тестирование на коронавирус. Ориентировочная дата возобновления перевозок — 4 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, четырехпалубный теплоход «Александр Суворов», который российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ», был задержан в Нижнем Новгороде 1 августа. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, коронавирус был выявлен у девяти членов экипажа судна из 101 человека. Трое госпитализированы. На судне также находились 254 пассажира, в основном жители Нижегородской области и Татарии. По данному факту окружное надзорное ведомство проводит проверку.

Санитарное свидетельство на право плавания для теплохода «Александр Суворов» отозвано до завершения всех противоэпидемических мероприятий.

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