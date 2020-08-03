Нижний Новгород, , 16:57 — REGNUM Санитарное свидетельство на право плавания для круизного теплохода «Александр Суворов» отозвано из-за выявления коронавируса среди членов экипажа судна. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В настоящее время на судне проходит санитарная обработка, взяты пробы с внешних объектов окружающей среды. Пассажиров и членов команды с признаками инфекции отправили на обследование.

Всем туристам также выдано предписание о необходимости соблюдать самоизоляцию в течении 14 дней, сообщает nn.ru. В ведомстве выразили готовность оказать юридическую поддержку туристам, круиз которых не состоялся.

Как сообщало ИА REGNUM, четырехпалубный теплоход «Александр Суворов», который, по предварительным данным принадлежит российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ», был задержан в Нижнем Новгороде 1 августа. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, коронавирус выявлен у девяти членов экипажа судна из 101 человека. Трое госпитализированы. На судне также находилис 254 пассажира, в основном жители Нижегородской области и Татарии.

По данному факту окружное надзорное ведомство проводит проверку.

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