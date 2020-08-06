Новосибирск, , 08:46 — REGNUM Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания на полигоне отходов «Левобережный». К проверке привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологи.

«В ходе проверки лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проведён отбор проб атмосферного воздуха для исследования, — уточнили в ведомстве. — Результаты проверки прокуратурой поставлены на контроль».

Напомним, возгорание на мусорной свалке произошло ночью 5 августа с северо-восточной стороны полигона. Полигон ТКО «Левобережный» эксплуатирует МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство».

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