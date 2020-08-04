Таллин, , 10:15 — REGNUM Украинские трудовые мигранты, нарушившие правила самоизоляции по прибытии в Эстонию, должны быть наказаны вместе с работодателями. Об этом, как передает ERR, заявил глава МВД Эстонии Март Хельме.

В ведомстве рассказали, что главным условием въезда в страну украинских гастарбайтеров был карантин, который они должны были пройти, однако в ходе проверок было выявлено 46 фактов нарушения данного условия.

«Это безответственное поведение, поскольку оно может нанести предприятиям и всему народу серьёзный ущерб, если мы начнём снова вводить ограничения… Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует привлечь к ответственности», — рассказал Хельме.

Граждан Украины могут выслать из Эстонии, а на работодателей наложить штраф до €32 тыс., а также возбудить уголовное дело за распространение инфекционных болезней.

«Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению», — подчеркнул глава МВД Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Польши рассказали, что за первое полугодие 2020 года 3 тыс. граждан Украины обратились за «картой поляка» — документом о признании их поляками, которые живут за пределами исторической родины.

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