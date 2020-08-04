Нью-Йорк, США, , 01:24 — REGNUM В Нью-Йорке в связи с приближением к восточному побережью США тропического шторма «Исаиас» объявили штормовое предупреждение. Об этом глава городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайан Крисуэлл 3 августа сообщает на своей странице в Twitter.

«Штормовое предупреждение из-за «Исаиас» вступило в силу в городе Нью-Йорке и действует до дальнейших распоряжений», — написала она.

По словам Крисуэлл, в настоящее время её ведомство «принимает меры по защите от подтоплений и занимается распределением имеющихся ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля режим ЧС из-за приближающегося урагана «Исаиас» ввели власти американского штата Флорида.

В NASA заявили, что планы по возвращению космического корабля Crew Dragon 2 августа остаются в силе, несмотря на ураган «Исаиас», бушующий недалеко от района посадки.

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