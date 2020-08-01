Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Планы по возвращению космического корабля Crew Dragon 2 августа остаются в силе, несмотря на ураган «Исаиас», бушующий недалеко от района посадки. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту должен отделиться от Международной космической станции 1 августа. Планируется, что 2 августа корабль приводнится у побережья штата Флорида. В настоящее время в этот район движется ураган «Исаиас», поэтому 31 июля губернатор штата Рон Дасантис подписал указ о введении режима ЧС.

В NASA сообщили, что вечером 31 июля от метеорологической эскадрильи ВВС США был получен отчёт, показывающий, что ураган не должен помешать возвращению корабля. Окончательное решение будет принято за 6 часов от расстыковки. Отделение корабля Crew Dragon от МКС назначено на 1 августа в 19:34 по североамериканскому восточному времени (2 августа 02:34 мск).

Корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX в рамках контракта с NASA для доставки астронавтов к МКС. Первый пилотируемый запуск Crew Dragon с астронавтами Дугласом Хёрли и Робертом Бенкеном состоялся 30 мая. В случае успешного завершения миссии корабли Crew Dragon будут сертифицированы для проведения регулярных полётов к МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в NASA заявили, что следующий полёт Crew Dragon к МКС может состояться в конце сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый полёт Crew Dragon с астронавтами к МКС намечен на конец сентября