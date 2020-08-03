Хабаровск, , 09:25 — REGNUM В Хабаровском крае жаркая погода в минувшие выходные сменилась проливными дождями. Сильные осадки продолжатся до конца недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного гидрометцентра.

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В Хабаровский край со стороны Охотского моря подряд идут три циклона. Ожидаются дожди с грозами, температурный фон будет на несколько градусов ниже нормы для этого периода лета: 20−24 градуса тепла днём.

По словам синоптиков, ливни вновь создадут угрозу разлива малых рек в крае. Могут быть подтопления у села Кукан в Хабаровском районе. 4−5 августа там ожидается подъём уровня воды в реке Кукан до 800−850 см (неблагоприятная отметка — 850 см). Спасатели предупреждают о вероятности затопления сенокосов, полей, линий связи, ЛЭП, дорог, населённых пунктов.

У Хабаровска уровень воды в Амуре также растёт и пока составляет 81 см. В течение двух суток из-за дождей ожидается дополнительный подъём воды на 30−40 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области объявлено штормовое предупреждение. Во вторник, 4 августа, в регионе пройдут ливни.