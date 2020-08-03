Благовещенск, , 08:41 — REGNUM В Амурской области объявлено штормовое предупреждение. Во вторник, 4 августа, в регионе пройдут ливни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Информацию о штормовом предупреждении распространил Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам, 4 августа в области пройдут сильные дожди, ожидаются грозы с усилением ветра до 15−20 м/с.

Службы жизнеобеспечения осведомлены о надвигающейся непогоде.

Спасатели также напоминают жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности при ливнях с грозами.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».