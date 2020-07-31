Порт-Морсби, , 14:42 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали возле берегов Папуа — Новой Гвинеи сейсмологи. Об этом 31 июля сообщает геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр землетрясения находился на расстоянии в 418 км в юго-западном направлении от города Арава. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

При этом не сообщается и пострадавших и разрушениях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Индонезии.