Джакарта, , 07:15 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 248 километрах к востоку от города Амахаи. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии. Данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

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