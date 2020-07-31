Саратов, , 14:27 — REGNUM Министерство транспорта, депутаты Саратовской городской думы, сотрудники администрации, ГИБДД, транспортного управления провели рейд по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований среди пассажиров и сотрудников общественного транспорта.

Нарушителей масочного режима среди водителей выявлено не было. Они перед каждым рейсом совершают дезинфекцию салона и соблюдают масочный режим. Нарушения представителями ГИБДД были выявлены в двух автобусах, которые проверяли на наличие маршрутных листов, технического состояния автотранспорта и необходимых документов у водителей.

По итогам рейда представители ведомств пришли к выводу, что только 15% пассажиров соблюдают масочный режим. Разъяснительная работа с населением по этому поводу будет продолжена.

Напомним, что по данным на 31 июля в Саратовской области зараженными коронавирусной инфекцией с начала пандемии числятся 9406 человек.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, с 31 июля Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами проведут контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению жителями масочного режима в общественных местах. При отсутствии индивидуальных средств защиты саратовцев будут привлекать к ответственности.

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