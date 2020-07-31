Саратов, , 09:20 — REGNUM До 3-го августа включительно в Саратовской области продлен режим самоизоляции. К такому решению местные власти пришли на заседании оперативного штаба.

С 31 июля Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами проведут контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению жителями масочного режима в общественных местах. При отсутствии индивидуальных средств защиты саратовцев будут привлекать к ответственности.

Министерству транспортного и дорожного хозяйства поручено провести анализ загруженности транспорта по дачным маршрутам и откорректировать расписание для минимизации скопления людей. Мэрии Саратова рекомендовано принять решения по открытию летних веранд предприятий общепита. Минобразования следует разработать методику проведения Дня знаний в учебных заведениях.

Председатель регионального правительства Александр Стрелюхин обратился к жителям области о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. «Необходимо минимизировать риски — носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. В очередной раз повторю — всё зависит от нас с вами!», — подчеркнул вице-губернатор.

ИА REGNUM ранее сообщало, ежедневный прирост зараженных коронавирусом в Саратовской области вынуждает местные власти продлевать ограничительные меры и в августе. Регион по-прежнему находится на первом этапе и перейти на второй пока не удается из-за продолжающихся случаев заражения.

Читайте также: В Саратовской области в августе продлят коронавирусные ограничения