Саратов, , 09:29 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 31 июля коронавирус выявили у 9406 человек, за сутки инфицированы еще 98 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 5642 человека, за сутки — 95 саратовцев. С момента начала наблюдения скончались 58 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших 15 человек контактные, в 83 случаях — заражение из неустановленных источников.

По-прежнему больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 36 человек, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях с начала пандемии проведено более 263,5 тыс. исследований, за сутки — 2,8 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области до 3 августа включительно продлили режим самоизоляции. С 31 июля Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами проведут контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению жителями масочного режима в общественных местах. При отсутствии индивидуальных средств защиты саратовцев будут привлекать к ответственности.

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