Белогорск, Крым, , 10:15 — REGNUM Число погибших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму выросло до девяти человек. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба крымского минздрава.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер (в медучреждении)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что скончался один из четырех пациентов, которые были доставлены в симферопольскую больницу, причем ещё два пациента из этого числа в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

При этом уточняется, что ещё четверо пострадавших в указанном ДТП были оставлены в больницу Белогорского района и один из них также пребывает в тяжелом состоянии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту крупной аварии с восемью погибшими в Белогорском районе.