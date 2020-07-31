Симферополь, , 09:42 — REGNUM Проверку проводит прокуратура Республики Крым после крупной аварии в Белогорском районе, об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в пресс-службе прокуратуры Крыма. На место аварии выехал прокурор области.

«Прокуратурой республики организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на трассе Таврида в районе с. Русаковка Белогорского района микроавтобус Mercedes-benz Sprinter, в котором по предварительным данным находилось 18 пассажиров, врезался в грузовик. На месте погибли восемь человек, семь были госпитализированы, позже стало известно о смерти ещё двоих человек.

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