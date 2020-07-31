Хабаровск, , 08:51 — REGNUM В Хабаровском крае в летние месяцы зафиксировано большое количество несчастных случаев с детьми. Специалисты объясняют это отсутствием организованного отдыха школьников из-за эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Хабаровском крае в озере утонула семилетняя девочка

В связи с карантином первые два летних месяца не работали детские лагеря. Как правило, в них успевают отдохнуть до 18 тыс. ребят разного возраста, в этом году дети остались дома, предоставленные сами себе.

«По статистике МЧС, за лето в водоёмах края утонули 12 детей, 13 — выпали из окон», — сказали в правительстве.

Но уже с 1 августа, после тщательных проверок, открываются девять детских оздоровительных лагерей. До осени они смогут принять около 1,3 тыс. подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Хабаровском крае в озере рядом с селом Благодатное обнаружено тело семилетней девочки.