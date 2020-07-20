Хабаровск, , 10:26 — REGNUM В Хабаровском крае в озере рядом с селом Благодатное обнаружено тело семилетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Сообщение об утонувшем ребёнке поступило в правоохранительные органы ещё 19 июля. Только 20 июля тело девочки удалось обнаружить.

Следственные органы проводят проверку. В том числе выясняется, почему ребёнок купался без присмотра взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные на водоёмах в Кемеровской области утонули трое детей. В городе Тайга погибли одиннадцатилетний мальчик с младшим братом девяти лет.