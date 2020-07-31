Белогорск, Крым, , 08:02 — REGNUM В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск восемь человек погибли и ещё семь пострадали. Об этом 31 июля сообщил источник из регионального МЧС, передает РИА Новости.

Источник уточнил, что сообщение о ДТП поступило в 05:15 мск и рассказал, что микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший движение по маршруту, врезался в стоящий грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом.

При этом, по информации МВД, согласно предварительным данным, трагический инцидент случился из-за того, что водитель маршрутки заснул, находясь за рулем.

Также указывается, что в настоящее время на месте ДТП работают свыше 30 представителей спасательных служб и 16 единиц техники, начата проверка по факту ДТП.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, в ходе которого столкнулись сразу три автомобиля.