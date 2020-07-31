Кызыл, , 07:51 — REGNUM В Туве правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, поздно вечером 29 июля столкнулись сразу три машины.

Установлено, что в 20-летний житель села Бай-Тал, управлявший грузовым КамАЗом, выехал на встречную полосу на трассе Р-257 «Енисей». Увидев впереди машину и пытаясь предотвратить аварию, он допустил касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «ГАЗ САЗ 3507».

«В следующую секунду водитель «КамАЗ 53 212» допустил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Аллион», водитель которого во избежание лобового столкновения съехал на обочину. После столкновений автомашина «КамАЗ 53 212» съехала с дороги и опрокинулась», — отметили в ведомстве.

В результате водитель грузовика скончался на месте до приезда медиков. Водитель «Тойоты» госпитализирован с сотрясением головного мозга.

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