Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Знакомые и коллеги погибшего рэпера Энди Картрайта опровергают его возможную связь с наркотиками и не верят, что он мог умереть от передозировки. Напомним, тело музыканта обнаружили в Петербурге расчлененным. По версии источников в правоохранительных органах, сначала Картрайт мог предположительно скончаться от передозировки, а затем сожительница расчленила его.

Ведущий и создатель шоу Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор) заявил, что девушка сама отправила близким друзьям голосовое сообщение с подтверждением гибели Картрайта. По словам Тимарцева, это большая утрата для рэпа и для него лично, так как Картрайт «фантастически профессионально работал с текстом».

«Про наркотики для меня большая новость, потому что никогда в моем присутствии об этом даже не говорилось, плюс люди, с которыми он общался гораздо плотнее, также не подтверждали, причем не только говорим про тяжелые наркотики, но и про траву. Алкоголь — да, с алкоголем у него были проблемы, он мог уходить в длительные запои, но благополучно выходил, делал дела», — заявил Тимарцев «Известиям».

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Петербургская хип-хоп исполнительница Криминал Ма также заявила, что у Картрайта не было проблем с наркотиками, от которых могла случиться передозировка.

«Он отличный рэпер, здравый парень и не употреблял наркотики, от которых мог бы получить передоз», — цитирует ее телеканал «78». По ее словам, Картрайт был спокойным, вежливым и миролюбивым.

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