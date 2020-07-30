Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM После обнаружения в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга мёртвого тела, предположительно, принадлежащего украинскому исполнителю в стиле рэп Александру Юшко, известному под псевдонимом Энди Картрайт, следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что дело возбуждено ввиду обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов на Невском проспекте фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины, «при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения».

Кроме этого, уточняется, что в данный момент проводится осмотр специалистами места обнаружения тела, назначен комплекс судебных экспертиз, а также установлена женщина 1984 года рождения, которая, предположительно, расчленила тело данного мужчины.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский рэпер Александр Юшко, более известный под псевдонимом Энди Картрайт, мог скончаться от передозировки наркотических веществ.