Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Татуировка в виде катафалка изображена на последнем снимке рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), опубликованном в его Instagram. О смерти рэпера стало известно 30 июля.

Картрайт несколько дней назад выложил снимок с татуировкой в соцсети. Рядом с чёрным автомобилем наколота надпись «Будет маловат».

«Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки», — написал рэпер.

Подписчики оставили под снимком комментарии уже после того, как стало известно о смерти рэпера.

«Как в воду глядел», — отметил один из подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, тело рэпера Энди Картрайта обнаружили расчленённым в его квартире в Санкт-Петербурге. Жена рэпера рассказала, что он скончался из-за передозировки наркотиками, а она расчленила тело, чтобы сохранить «светлое имя» мужа.

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