Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Супруга рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли расфасованным по пакетам в его квартире в центре Санкт-Петербурга, объяснила свой поступок тем, что хотела сохранить его светлое имя. Мужчина умер от передозировки наркотиками. Об этом 30 июля ИА REGNUM рассказала адвокат Ирина Скурту.

Перед смертью Картрайт страдал депрессией. Личная страница погибшего в социальной сети.

За юридической помощью супруга Картрайта обратилась 29 июля, а после консультации, приняла решение обратиться в правоохранительные органы с заявлением. По словам адвоката, в уголовном кодексе нет статьи, по которой можно было бы привлечь женщину к ответственности.

«Пока нет ни уголовного дела, ни подозрений в убийстве. Известно, что он умер самостоятельно, — пояснила собеседница агентства. — Она решила сохранить его светлое имя в глазах общественности, поскольку бесславная смерть от употребления наркотиков не к лицу ему».

Как отметила адвокат, жена Картрайта искренне считала, что она совершила преступление и что дальше делать не знала.

«Мысль о том, что ей удастся скрыть это быстро улетучилась. Это только в кино легко, в жизни практически невозможно», — добавила Скурту.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего, будет проведена экспертиза, которая установит причину смерти. Однако правозащитница отметила, что в действиях ее подзащитной состава преступления нет.

Что касается состояния супруги, то по словам Скурту, женщина выглядит дистрофично, на протяжении всех этих дней она практически ничего не пила и не ела, однако говорит связно и внятно, но нервно, что объяснимо произошедшим.

«Она категорически отрицает употребление наркотиков. Его [употребление] она тоже отрицала до недавнего времени. По ее словам, во время пандемии у него началась депрессия, после чего он начал прибегать к этим вещам», — отметила Ирина Скурту.

Какой наркотик стал предположительной причиной смерти рэпера пока не ясно, однако рядом с телом погибшего супруга нашла шприц.

«До этого, по словам супруги, она не видела на нем следов уколов, если что-то он и употреблял, то это не было через уколы», — резюмировала адвокат.

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