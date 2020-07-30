Селенгинский район, Бурятия, 30 июля 2020, 08:06 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии днём 29 июля утонула девочка 2010 года рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, её тело нашли к вечеру того же дня рыбаки.
Как отмечается, в настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства гибели ребёнка.
«Но уже сейчас можно сказать, что ребенок погиб по вине взрослых. Именно из-за отсутствия контроля, девочка купалась в опасном месте, не зная, что даже нахождение на берегу без сопровождения уже опасно», — отметили в ведомстве.
В связи с этим спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов.
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