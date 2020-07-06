Джидинский район, Бурятия, , 06:55 — REGNUM В Бурятии спасатели взяли под особый контроль места летнего отдыха местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в настоящее время ситуация на водоёмах ухудшается.

В районах республики за несколько дней утонули сразу несколько детей. Так, в Джидинском районе погибли трое детей 3, 14 и 16 лет, в Тункинском — 15-летний школьник. 1 июля утонул в Кяхтинском районе подросток 16 лет, 2 июля — 2-летняя девочка в Закаменском районе.

«В этот критически опасный период со стороны всех надзорных органов особое внимание уделяется безопасности детям. Оставаясь без присмотра взрослых, к сожалению, регистрируются трагические случаи с несовершеннолетними», — отметили в управлении.

К патрулированию на водоёмах привлечены также сотрудники полиции, а также представители местных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в СКР считают, что происшествия в Джидинском районе о недостаточных мерах, принимаемых администрацией района для профилактики. В следствии предложили провести срочное совещание, чтобы обсудить меры в этом направлении.

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