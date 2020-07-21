Закаменский район, , 09:24 — REGNUM В Бурятии произошла очередная трагедия с гибелью подростка в реке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, информация об этом поступила в службу 112 из Закаменского района.

Выяснилось, что на реке в 6 км от села Шара-Азарга отдыхала группа из 6−7 взрослых и детей.

«Две девочки нырнули под воду, обеих унесло течением на глубину. Взрослые смогли спасти только одну девочку. Тело утонувшей находилось на глубине, его подняли по прибытии помощи из села», — отметили в агентстве.

Напомним, накануне стало известно о трагическом случае в Кемеровской области. Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на озере в городе Тайга утонули одиннадцатилетний мальчик с младшим братом девяти лет.

Читайте также: Одиннадцатилетний мальчик с младшим братом утонули в Кузбассе