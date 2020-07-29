Тункинский район, Бурятия, , 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, они оснащены 5 единицами техники.

«Наземным способом поисковые работы продолжаются на территории Слюдянского района Иркутской области. На территории республики спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники Тункинского национального парка и добровольцы проводят поиски в Тункинском районе», — отметили в ведомстве.

Здесь также приступили к работе волонтёры организации «Лиза Алерт», прибывшие из Новосибирска. Они привезли с собой беспилотник «Zala». Дополнительное наращение наземной группировки планируется в течение суток.

Тем временем, два борта Ан-2 и Ми-2 за минувшие сутки провели пять вылетов. Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени они обследовали уже более 16 тыс. кв. км на территории Бурятии и Иркутской области.

Читайте также:

К поискам пропавшего Ан-2 в Бурятии привлекли лесной десант

Поиск пропавшего Ан-2 взял под особый контроль глава Бурятии