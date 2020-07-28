Тункинский район, Бурятия, 28 июля 2020, 12:58 — REGNUM Поиск пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 взят под особый контроль главой республики Алексеем Цыденовым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам зампреда правительства Петра Мордовского, республиканские власти сегодня делают всё возможное для обнаружения борта.
«Обследование местности проводят два самолета и беспилотные летательные аппараты. В ближайшее время к поискам будет привлечён еще один беспилотный летательный аппарат — Восточного военного округа, который может преодолевать большие расстояния и держаться в воздухе до 6 часов», — отметил он.
По его словам, лесники сообщили об обнаружении срезанных верхушек кедра севернее села Тибельти в Иркутской области. Туда направлен поисковый отряд.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом же районе, а также на северо-западе Тункинского района будут вести поиски волонтёры организации «Лиза Алерт».
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