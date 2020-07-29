Тункинский район, Бурятия, , 09:40 — REGNUM 23 пожарных-десантника в Бурятии направлены в Тункинский район для участия в поисках пропавшего самолёта Ан-2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, они будут искать воздушное судно на земле.

Ранее зампред правительства республики Пётр Мордовской подал заявку в МЧС России о выделении борта Ми-8.

«Если борт будет выделен, то наши парашютисты-десантники для проверки информации будут моментально спускаться с борта», — отметил чиновник.

Он добавил, что к настоящему времени задействованные в поисках воздушные суда обследовали более 16 тыс. кв. км. В операции также задействованы работники Тункинской районной администрации, национального парка, Новосибирский спасательный центр, а также родственники членов экипажа и добровольцы.

Напомним, самолёт с шестью людьми на борту пропал 19 июля, вылетев из села Кырен Тункинского района. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне поиски Ан-2 взял под особый контроль глава республики Алексей Цыденов. К поискам привлекут беспилотник Минобороны, способный преодолевать большие расстояния и держаться в воздухе до 6 часов.

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