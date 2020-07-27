Кош-Агачский район, Алтай, , 06:14 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован седьмой летальный случай среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в пятницу, 24 июля скончалась 42-летняя жительница Кош-Агачского района.

«Коронавирус был подтверждён 7 июля, также у женщины была диагностирована пневмония. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с COVID-19: четыре от COVID-19, три от иных причин», — отметили в штабе.

Тем временем, число выявленных носителей в регионе за сутки выросло на 14. Коронавирус обнаружили у жителей жителей Горно-Алтайска, Шебалинского и Майминского районов.

Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 1476. Из них 997 к настоящему времени выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что одной из основных причин продолжающегося распространения коронавируса в республике остаётся нарушение запрета на проведение массовых мероприятий. Так, 65 носителей в селе Черга Шебалинского района подхватили коронавирус на торжестве в местном кафе.

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