Шебалинский район, Алтай, , 10:42 — REGNUM Нарушение запрета на проведение массовых мероприятий стало одной из основных причин продолжающегося распространения коронавируса в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, все 65 носителей в селе Черга Шебалинского района подхватили коронавирус на торжестве в местном кафе. В числе заразившихся как участники мероприятия, так и работники заведения.

«При этом деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором, предприниматель не подавала в Санитарную службу уведомление о возобновлении деятельности, не разработан план мероприятий по обеспечению безопасных для здоровья потребителей условий работы», — отметили в управлении.

В настоящее время кафе временно закрыто, а в отношении его руководителей возбуждено административное производство.

Напомним, за всё время эпидемии в республике подтвердили 1387 случаев заражения. За последние сутки, как сообщало ИА REGNUM, коронавирус выявили у 36 человек.

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