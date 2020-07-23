Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, преступление было совершено ночью 19 апреля 2020 года в одном из сёл Майнского района. В следственном управлении установили, что злоумышленник несколько раз ударил 27-летнего потерпевшего, после чего, угрожая убийством, вывез его к кладбищу и стал копать могилу.

«Мужчине в это время удалось убежать. В ходе допросов установлено, что обвиняемый приехал к дому пострадавшего, чтобы заступиться за сестру, у которой произошел конфликт с потерпевшим», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека с применением насилия»). Дело направлено в суд.

Отметим, что это не первое дело о похищении человека в Ульяновской области. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске арестованы пятеро мужчин, которых обвиняют в похищении предпринимателя: по данным правоохранителей, у бизнесмена требовали 100 млн рублей.

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