Ульяновск, , 15:16 — REGNUM В Ульяновске арестованы пятеро мужчин, которых обвиняют в похищении предпринимателя. Как сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области, у бизнесмена требовали 100 млн рублей.

Правоохранители полагают, что ночью 4 октября 2019 года один ульяновец и четверо граждан Азербайджана, угрожая пистолетами, похитили 36-летнего предпринимателя и вывезли его в СНТ «Ташлинское».

"Там они поместили его в металлический контейнер, требуя передачи 100 млн рублей», — говорят в следственном управлении.

Предпринимателя освободили утром 5 октября 2019 года в ходе специальной операции сотрудники УФСБ по Ульяновской области. Обвиняемые заключены под стражу.

Пятерых мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Чувашии завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы, которая похитила предпринимателя и вымогала 7 млн рублей. Перед судом предстанут шесть человек, в том числе два жителя Казани, три чебоксарца и житель Москвы, который на момент инкриминируемых деяний работал сотрудником отдела МВД по району Кунцево.

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