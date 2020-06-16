Ульяновск, , 14:52 — REGNUM В Ульяновской области завершено дело в отношении по факту похищения предпринимателя. Перед судом предстанут пять человек, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что преступление было совершено вечером 4 октября 2019 года в Ульяновке. По версии правоохранителей, обвиняемые напали на местного предпринимателя возле автостоянки, угрожая ему пистолетом.

«Они вывезли его в Тереньгульский район, где поместив в металлический контейнер на территории СНТ, требовали 100 млн рублей», — говорят в следственном управлении.

Бизнесмена освободили утром 5 октября в ходе специальной операции сотрудники УФСБ.

В зависимости от роли каждого из пяти человек обвинения предъявлены по признакам преступлений, предусмотренных «а, в, г, з» ч.2 ст. 126 («Похищение человека с применением оружия и насилия, не опасного для жизни и здоровья»), п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ («Вымогательство»), ч. 1 ст. 162 («Разбой»), ч. 2 ст. 162 («Разбой группой лиц»), ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). Дело направлено в суд.

Отметим, что в 2016 году в Ульяновском районе была застрелен житель Ульяновска, у которого при себе было 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело в отношении пяти человек, которых подозревали в угрозе применением огнестрельного оружия: по данным следствия, они требовали от четверых жителей города Барыш 1 млн рублей. Кроме того, правоохранители инкриминировали незаконную рубку сосен в лесах и последующий незаконный сбыт древесины.