Тайга, Кемеровская область, , 08:37 — REGNUM За прошедшие выходные на водоёмах в Кемеровской области утонули трое детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в городе Тайга погибли одиннадцатилетний мальчик с младшим братом девяти лет.

Прогуливаясь по улице, двое братьев решили пойти на озеро искупаться. К вечеру они домой не вернулись, после чего их мать обратилась в полицию. В ходе поисков правоохранители установили двоих друзей пропавших мальчиков, которые рассказали, что те утонули.

«Во время осмотра на берегу водоема обнаружена одежда мальчиков. Сегодня водолазами тела детей были обнаружены и подняты на поверхность», — отметили в следствии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Тем временем в Юргинском районе 19 июля утонул ещё один мальчик девяти лет. Он отдыхал с родителями на берегу реки Томь. В какой-то момент находившегося в метре от берега ребёнка начало уносить течением. Мужчина пытался спасти ребёнка, но начал тонуть сам.

Позже прибывшие на место спасатели подняли тело мальчика из воды. Тело мужчины продолжают искать. Начата доследственная проверка.

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