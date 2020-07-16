Баку, 16 июля 2020, 13:16 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Армении, который производил разведывательные полеты над азербайджанскими позициями, сбит ВС Азербайджана. Об этом 16 июля сообщает азербайджанское минобороны.
По данным азербайджанского ведомства, утром 16 июля подразделения армянских ВС с помощью тактического беспилотника «X-55» пытались осуществить разведывательный полет над позициями подразделений ВС Азербайджана в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.
«В результате бдительности наших подразделений БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении, к которому также прикреплено фото сбитого летательного аппарата.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.