Ереван, , 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника. Об этом 16 июля сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

«Армянские подразделения подбили танк противника, подавили огневые точки артиллерийских и минометных батарей», — написала в своем сообщении пресс-секретарь.

Также она уточнила, что данные подразделения ВС Азербайджана вели обстрел населенных пунктов на территории Армении и прикрепила к своему сообщению соответствующее видео.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерства иностранных дел Армении и Азербайджана выразили готовность провести переговоры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.