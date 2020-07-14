Улан-Удэ, , 06:29 — REGNUM В Бурятии сотрудник Федеральной службы исполнения наказания РФ спас выпавшего из окна третьего этажа ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСИН по республике, инцидент произошёл 11 июля на улице Лощенкова в Улан-Удэ.

Лейтенант внутренней службы Тимур Базаров в этот момент возвращался домой с дежурства. Когда он разговаривал с другом возле дома, из окна третьего этажа выпала москитная сетка. Посмотрев наверх, мужчины увидели висящую на карнизе девочку двух лет.

«Тимур Базаров встал под окном, а его знакомый побежал в дом с целью сообщить родителям ребенка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась, и молодой человек успел поймать ее, тем самым предотвратив трагедию», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, спасённую девочку в удовлетворительном состоянии сотрудник передал её родителям.

Добавим, что с наступлением тепла случаи падения из окон домов становятся регулярными. Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в связи с этим призывают родителей не допускать нахождение детей вблизи открытых окон и балконов, поскольку москитная сетка не является надёжной преградой.

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