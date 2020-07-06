Улан-Удэ, , 07:20 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ пятилетний ребёнок попал в больницу после падения из окна второго этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, мальчик в результате получил травмы.

Как удалось выяснить правоохранителям, инцидент произошёл, когда игравшая с ребёнком мать вышла на время из комнаты, чтобы разогреть обед. В этот момент мальчик забрался на стол рядом с подоконником, после чего опёрся на москитную сетку. Сетка веса ребёнка не выдержала.

Отмечается, что семья благополучная, и на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. В связи с этим полицейские призвали родителей не допускать нахождение детей вблизи открытых окон и балконов.

«Блокируйте доступ к подоконнику и отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы малыш не мог на него забраться. Помните: пластиковое окно открывается очень легко, а москитная сетка не является надежной преградой», — отметили в министерстве.

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