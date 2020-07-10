Таштагол, , 12:32 — REGNUM В Кемеровской области следователи начали проверку по факту падения ребёнка с третьего этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, девочку в возрасте 1 года и 11 месяцев 9 июля доставили в Таштагольскую районную больницу.

Как выяснили правоохранители, пострадавшая является вторым ребёнком в семье. В тот день его мать с сожителем в компании знакомых распивали спиртное. Оставшаяся без присмотра взрослых девочка залезла на подоконник и играла. В распахнутом окне имелась москитная сетка.

«Семья состояла на профилактическом учете. Следователем будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии. Старшего ребенка из семьи забрали родственники», — отметили в ведомстве.

Выпавшую из окна дома девочку заметили прохожие и позвонили в «скорую». Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб лёгких. Отмечается, что процессуальное решение по произошедшему будет принято по итогам проверки.

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