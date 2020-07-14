Улан-Удэ, , 05:45 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова заинтересовалась делом о насилии над 17-летним подростком в отделе полиции. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате омбудсмена, резонанс в обществе вызвала появившаяся информация о применении оперативниками насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшего.

Она попросила Следственное управление СКР по республике предоставить возможную информацию по этому делу с учётом тайны следствия.

«Внимание уполномоченного привлечено в большей степени необходимостью защиты прав потерпевшего, в том числе в целях реализации потенциального права потерпевшего на подачу гражданского иска в порядке ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — отметили в аппарате.

Напомним, трое подозреваемых сотрудников уголовного розыска были временно отстранены от исполнения служебных обязанностей и отправлены под стражу. В республиканском МВД отметили, что в случае установления вины сотрудники будут уволены, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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