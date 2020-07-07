Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии.

«4 июля 2020 года около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж, и причинили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Следователи ведут в настоящее время необходимые мероприятия для установления полной картины происшествия. Решается также вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае были задержаны руководитель и следователь следственного отдела в Богучанском районе по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в ходе допроса они избили двух подростков с использованием в том числе электрошокера.

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