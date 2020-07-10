Улан-Удэ, , 06:50 — REGNUM В Бурятии трое полицейских, обвиняемых в применении насилия над подростком в ходе допроса, отправили под стражу на время следствия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Как отмечается, потерпевший 4 июля обратился в больницу с травмами. По его словам, повреждения ему причинили правоохранители. По данным СМИ, речь идёт в том числе о повреждениях заднего прохода. По словам сестры подростка, возможно речь идёт о пытках бутылкой.

«В средствах массовой информации распространяются сведения со ссылкой на законного представителя потерпевшего о характере примененного в отношении молодого человека насилия. В настоящее время в ходе проводимого предварительного следствия ведется объективное разбирательство, направленное на детальную проверку как показаний самого потерпевшего и его законного представителя, так и версии обвиняемых и их защитников о невиновности», — отметили в СКР.

Для установления истины следователи назначили судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. В следствии гарантировали прозрачность расследования. Однако подробности по делу пока публиковаться не будут в интересах следствия.

Добавим, что в связи с инцидентом в Улан-Удэ прибыли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

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