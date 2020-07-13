Баку, , 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

При этом уточняется, что ранее сообщалось о двух погибших в результате столкновения на границе двух стран, позднее в медучреждении от ран умер ещё один солдат.

Кроме этого, азербайджанская сторона сообщает, что силы Армении также понесли потери в ходе стычки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля министерство обороны Азербайджана сообщило, что на границе республики с Арменией произошло вооруженное столкновение.